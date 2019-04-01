31 Mart 2019 Haberleri

<ul class='manset-list'><li><a href='/son-dakika-kilicdaroglu-bizim-elimizdeki-11898719-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/31/istanbul-restlesmesi-kilicdaroglu-imamoglu_11898719_99_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Son Dakika! 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İmamoğlu'ndan Yıldırım'ın 'Kazandık' Açıklamasına İlk Yorum: Ayıplıyorum</span> </a></li><li><a href='/son-dakika-binali-yildirim-istanbul-da-secimi-11898577-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/31/turkiye-nefesini-tutmusken-binali-yildirim-dan_11898577_6_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Son Dakika! Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık</span> </a></li><li><a href='/siyasete-atilan-mehmet-aslan-in-partisi-istanbul-11898289-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/31/mehmet-aslan-aldigi-oy-oraniyla-sevenlerini-uzdu_11898289_55_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Siyasete Atılan Mehmet Aslan'ın Partisi, Resmi Olmayan Verilere Göre İstanbul Kağıthane'de Seçimi İkinci Olarak Tamamladı!</span> </a></li><li><a href='/chp-nin-izmir-adayi-tunc-soyer-den-cav-bella-li-11898005-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/31/chp-nin-izmir-adayindan-cav-bella-li-kutlama_11898005_86_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama</span> </a></li><li><a href='/son-dakika-mehmet-ozhaseki-verilerimize-gore-11898003-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/31/yavas-kazandik-demisti-ozhaseki-den-dikkat_11898003_94_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Yavaş 'Kazandık' Demişti, Mehmet Özhaseki'den Açıklama Geldi: Yarışı Önde Tamamlıyoruz</span> </a></li><li><a href='/istanbul-beyoglu-na-batmanli-muhtar-11897899-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/31/istanbul-beyoglu-na-batmanli-muhtar_11897899_8_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>İstanbul Beyoğlu'na Batmanlı Muhtar!</span> </a></li><li><a href='/hopa-da-tunel-coktu-1-11897832-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/31/sahil-yolu-uzerindeki-tunel-coktu-cok-sayida_11897832_21_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Artvin Hopa'da Sahil Yolu Üzerindeki Tünel Çöktü! Bölgeye Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi</span> </a></li><li><a href='/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-ilk-sonuclari-11897795-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/31/erdogan-dan-secim-sonrasi-ilk-aciklama_11897795_29_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi</span> </a></li><li><a href='/oyuncu-guven-hokna-nin-aldigi-oy-orani-11897644-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/31/siyasete-atilan-guven-hokna-aldigi-oy-oraniyla_11897644_65_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Oyuncu Güven Hokna'nın Aldığı Oy Oranı Sevenlerini Şaşırttı!</span> </a></li><li><a href='/dsp-li-aday-mustafa-sarigul-sisli-de-husrana-11897507-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/31/sarigul-efsanesi-bitti-iste-sisli-de-aldigi-oy_11897507_89_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>DSP'li Aday Mustafa Sarıgül Şişli'de Hüsrana Uğradı</span> </a></li><li><a href='/chp-nin-kirklareli-de-aday-gostermedigi-mehmet-11897085-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/31/chp-nin-aday-gostermedigi-isim-kritik-ilde-ipi_11897085_46_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışı Önde Götürüyor</span> </a></li><li><a href='/fatih-mehmet-macoglu-turkiye-nin-ilk-komunist-11896957-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/31/macoglu-turkiye-nin-ilk-komunist-il-belediye_11896957_10_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye'nin İlk Komünist İl Belediye Başkanı Oldu</span> </a></li><li><a href='/siverek-te-chp-li-baskan-adayi-bucak-gozaltina-11896870-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/31/gozaltina-alinan-chp-li-adayla-ilgili-yeni_11896870_30_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Gözaltına Alınan CHP Adayı Mehmet Fatih Bucak, Serbest Bırakıldı</span> </a></li><li><a href='/son-dakika-imamoglu-yuzde-53-2-oy-aliyorum-11896754-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/31/ekrem-imamoglu-ondeyim-deyip-oy-oranini-acikladi_11896754_55_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Yıldırım'la Aramdaki Fark 5,25</span> </a></li><li><a href='/kayyum-atanan-8-ilde-son-durum-11896728-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/31/kayyum-atanan-8-ilde-son-durum_11896728_68_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Kayyum Atanan 10 İlde Son Durum</span> </a></li><li><a href='/binali-yildirim-tesekkur-konusmasini-yazmaya-11896726-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/31/binali-yildirim-tesekkur-konusmasini-yazmaya_11896726_46_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı</span> </a></li><li><a href='/saadet-partisi-nin-ordu-adayi-idris-naim-sahin-11896684-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/31/erdogan-in-taklaci-dedigi-isim-sandikta_11896684_91_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı</span> </a></li><li><a href='/emre-kinay-in-aldigi-oy-orani-sosyal-medyada-11896615-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/31/ben-kazanacagim-diyen-kinay-in-aldigi-oy-sosyal_11896615_2_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Emre Kınay'ın Aldığı Oy Oranı Sosyal Medyada Gündem Oldu</span> </a></li><li><a href='/erdogan-in-sandigindan-166-oyla-binali-yildirim-11896549-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/31/erdogan-in-sandigindan-birinci-cikan-belli-oldu_11896549_33_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sandığından 166 Oyla Binali Yıldırım Birinci Çıktı</span> </a></li><li><a href='/sandiktan-besiktas-cikti-11896548-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/31/fanatik-taraftar-sandikta-tuttugu-takima-oy-verdi_11896548_85_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Antalya'nın Muratpaşa İlçesinde Sandıktan 'BEŞİKTAŞK' Yazılı Oy Pusulası Çıktı</span> </a></li><li><a href='/iste-yarisin-basa-bas-gectigi-iller-11896333-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/31/iste-yarisin-basa-bas-gectigi-iller_11896333_49_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Oy Sayımı Devam Ediyor! 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İşte İzmir'de Son Durum</span> </a></li><li><a href='/ozhaseki-nin-oy-kullandigi-sandiktaki-oy-dagilimi-11895802-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/31/ozhaseki-nin-oy-kullandigi-sandigin-sonuclari_11895802_1_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Özhaseki'nin Oy Kullandığı Sandıktan CHP Birinci Çıktı</span> </a></li><li><a href='/oy-sayimina-baslanmasinin-ardindan-parti-kuracagi-11895770-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/31/oy-sayimina-baslanmasinin-ardindan-davutoglu-ndan_11895770_67_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Oy Sayımına Başlanmasının Ardından Parti Kuracağı Konuşulan Davutoğlu'ndan İlk Açıklama Geldi</span> </a></li></ul>