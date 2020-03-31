31 Mart 2020 Fox Yayın Akışı
31 Mart 2020 Salı günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
00:15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi
01:15 Baraj
01:45 Temizlik Benim İşim
02:30 Yapışık Kardeşler
03:30 Zuhal Topal’la Sofrada
03:30 Temizlik Benim İşim
03:45 Kadın
04:45 Zuhal Topal’la Sofrada
05:30 Bana Sevmeyi Anlat
06:00 Her Yerde Sen
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Yasak Elma
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:15 Yasak Elma
20:15 Baraj
23:15 Öğretmen
23:30 Film
Kaynak: InterSinema.com