Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

31 Mart 2020 Fox Yayın Akışı

31 Mart 2020 Salı günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

31.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 31.03.2020 06:45
31 Mart 2020 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?

00:15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi

01:15 Baraj

01:45 Temizlik Benim İşim

02:30 Yapışık Kardeşler

03:30 Zuhal Topal’la Sofrada

03:30 Temizlik Benim İşim

03:45 Kadın

04:45 Zuhal Topal’la Sofrada

05:30 Bana Sevmeyi Anlat

06:00 Her Yerde Sen

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Yasak Elma

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:15 Yasak Elma

20:15 Baraj

23:15 Öğretmen

23:30 Film

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Zuhal Topal, Fox, TV, TV
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› TV ››31 Mart 2020 Fox Yayın Akışı - Haberler

TV Manşet

Haberler

Son Dakika TV Haberleri

07:44: Pentagon'dan Kongre'ye savunma programları için 'gizlilik' talebi - Haberler 07:44: ABD İran'ın nükleer programına yönelik uygulanan kısıtlamaları 60 gün daha uzattı - Haberler 07:43: Ankara'da 14 gün karantina süresine uymayan adam gözetim altına alındı - Haberler 07:14: Korona tahvilleri nedir? Avrupa Birliği ekonomisini canlandırmaya nasıl yardımcı olabilirler? - Haberler 06:46: 31 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler 22:33: Hamile kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, bebeği ameliyatla kurtarıldı - Haberler 21:55: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı - Haberler 21:20: Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi 20:39: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi - Haberler 20:29: KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi - Haberler 19:27: Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler