Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

31 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı

31 Mart 2020 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

31.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 31.03.2020 06:45
31 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Umut Işığım

01:15 Kendinol

02:30 Gelinim Mutfakta

02:45 Kuzey Güney

04:30 5N 1K

04:45 Tatlı İntikam

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Bebek Geliyorum Demez

20:00 Hekimoğlu

22:15 Bebek Geliyorum Demez

23:30 Efsane

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Gelinim Mutfakta, Kanal D, TV, TV
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› TV ››31 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı - Haberler

TV Manşet

Haberler

Son Dakika TV Haberleri

07:44: Pentagon'dan Kongre'ye savunma programları için 'gizlilik' talebi - Haberler 07:44: ABD İran'ın nükleer programına yönelik uygulanan kısıtlamaları 60 gün daha uzattı - Haberler 07:43: Ankara'da 14 gün karantina süresine uymayan adam gözetim altına alındı - Haberler 07:14: Korona tahvilleri nedir? Avrupa Birliği ekonomisini canlandırmaya nasıl yardımcı olabilirler? - Haberler 06:46: 31 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler 22:33: Hamile kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, bebeği ameliyatla kurtarıldı - Haberler 21:55: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı - Haberler 21:20: Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi 20:39: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi - Haberler 20:29: KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi - Haberler 19:27: Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler