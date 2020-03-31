31 Mart 2020 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Gölde Dehşet

01:30 Dünyalar Çarpışıyor

01:30 Çukur

02:15 Görevimiz Tatil

03:00 Dünyalar Çarpışıyor

03:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

04:15 Pazar Sürprizi

04:30 Kuaförüm Sensin

05:30 Kuaförüm Sensin

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile Arasında

20:00 Güldür Güldür Show

22:45 Aile Arasında

Kaynak: InterSinema.com