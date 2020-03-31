31 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Manşet

01:00 Stadyum

02:00 90'dan Sonra

03:00 İngiltere Premier Lig Özetler

03:30 La Liga Özetler

03:30 FORMULA E SOKAK YARIŞLARI

03:55 Takvim Yaprakları

04:00 HAVA YARIŞLARI

04:15 Almanya Bundesliga Özetler

04:35 FORMULA E SOKAK YARIŞLARI

05:00 Süper Lig Özetler

05:05 FREESTYLE

05:30 Futbol Anadolu

05:30 TFF 1. Lig Özetler

06:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 CANAVAR ARABALAR

07:00 Dünyanın En Güçlü Adamları

07:50 Spor ve Sağlık

07:50 Nedir, Nasıl Oynanır?

07:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR

07:55 Kamu Spotu: İşte Spor

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper LigEn Güzel Goller

09:15 Süper Lig Özetler

09:45 İngiltere Premier Lig Goller

09:50 Spor Kitaplığı

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:25 İngiltere Premier Lig Özetler

10:25 Futbolun En Büyük Sahnesi

10:50 Süper Lig Goller

11:00 İngiltere - İtalya

11:00 Spor Manşet

12:30 ALMANYA BUNDESLİGA EN GÜZEL GOLLER

12:40 Süper Lig Goller

12:55 Kamu Spotu: Evde Spor

13:00 Spor Manşet

13:00 Spor Stüdyosu

14:00 Spor Bülteni

14:00 TBMM-TV

15:00 Gündem Futbol

16:00 Spor Manşet

17:30 ALMANYA BUNDESLİGA EN GÜZEL ASİSTLER

17:40 Süper Lig Goller

17:55 Kamu Spotu: Evde Spor

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

19:30 Spor Ana Haber

20:00 Süper Lig Goller

20:00 Almanya Bundesliga En Güzel Goller

20:30 Liverpool Goller

21:00 Futbol Akşamı

21:00 Futbolun En Büyük Sahnesi

21:30 Futbol Anadolu

22:00 Spor Artı

23:00 Almanya - Portekiz

23:00 90'dan Sonra

Kaynak: InterSinema.com