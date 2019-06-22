22.06.2019 13:20
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31 Mart'ı bilen şirket, son İstanbul anketinin sonucunu yayınladı

31 Mart sonuçlarını bilen Avrasya Araştırma şirketinin, son İstanbul anketine göre CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 53, AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım yüzde 46,3 oy alacak.

31 Mart sonuçlarını bilen Avrasya Araştırma şirketi, yarın yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için yaptığı son anketin sonucunu açıkladı. Ankete göre CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu , AK Partili rakibi Binali Yıldırım 'a yaklaşık 7 puan fark atarak seçimi kazanacak.

Yarın yapılacak İstanbul seçimi için son anket Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'dan geldi. Özkiraz'ın sosyal medyadan paylaştığı anketin sonucuna göre İmamoğlu, birincilik ipini göğüsleyecek.

İMAMOĞLU 6,7 PUAN ÖNDE

Avrasya Araştırma'nın verilerine göre; Ekrem İmamoğlu yüzde 53 oy oranına kadar çıkarken, Binali Yıldırım'ın oy oranı yüzde 46,3 seviyesinde kaldı. İki aday arasında yüzde 6,7'lik oy oranı var.

SANDIĞA GİTMEYEN SEÇMENLER

Kemal Özkiraz, 31 Mart'ta oy kullanmayan yüzde 1,8'lik seçmenin Ekrem İmamoğlu'na oy vermek için sandığa gideceğini söyledi.

Özkiraz'ın paylaştığı verilere göre 31 Mart'ta AK Parti'ye oy veren seçmenlerin ise yüzde 2,5'i sandığa gitmiyor, yüzde 1,1'i İmamoğlu'na veriyor.

31 Mart'ı bilen şirket, son İstanbul anketinin sonucunu yayınladı
Avrasya , İstanbul , Politika , Güncel

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