"31 Mart'ın mağduru 8,5 milyon İstanbullu"

Kaynak: AA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Mesele makam değil, mesele oy. Oy namustur. Verdiğiniz oyun yerine gidip gitmediğinin sorumlusu biziz. Onun için 31 Mart'ın tek mağduru 8,5 milyon oy veren İstanbullu." dedi.Kentteki bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya gelen Yıldırım, İstanbul'un çok önemli bir şehir olduğunu söyledi.İki Kastamonu olduğunu belirten Yıldırım, "Biri istiklal mücadelesinin başladığı Şerife Bacıların, Şeyh Şaban-ı Veli'nin Kastamonusu. Kahramanlıkları ve yiğitlikleri ile kurtuluş mücadelesine damga vuran İstiklal Yolu'ndan cepheye lojistik yapan Kastamonu. Diğer Kastamonu da İstanbul'da en fazla nüfusu olan 2 ilden biri olan Kastamonu. İstanbul'daki Kastamonu buradakinden 2 kat daha büyük. Eğer bir sınıflandırma yaparsak İstanbul'daki büyük Kastamonu olur. İstanbul'da 1 milyona yakın Kastamonulu hemşehrimiz var. Dolayısıyla İstanbul için üreten, çalışan illerimizin başında Kastamonu geliyor." diye konuştu.İstanbul'da 23 Haziran'da seçim yapılacağını hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:"Esasında 31 Mart'ta yurdun her köşesinde seçimler yapıldı bitti. Ancak İstanbul seçimi ne yazık ki tamamlanamadı. Ananızın ak sütü gibi helal oyları sandıkta attınız ama sayılırken sizin oylarınıza yeterince sahip çıkamadık. Bunun için kusura bakmayın. Oylar sandıkta iç edildi. Bizim oylar başka yere yazıldı. Geçerli oylar iptale atıldı, oy kullanmaması gerekenler oy kullandı. Sandık başında olmaması gerekenler bulundu. Hatta rahmetirahmana kavuşanlar adına bile oy kullanıldı. Yani aklınıza gelen her türlü şaibe, yolsuzluk yaşandı. İşte bu şartlar altında bizim talebimiz ve isteğimiz bu seçimlerin yenilenmemesi, oyların tamamının sayılması yönünde oldu. Çünkü 8,5 milyon insanın burada hiçbir kabahati yok. Tamamen görevlilerin kanunlara aykırı belirlenmesi ve sayımda yaşanan yolsuzluklar. Oyların sadece yüzde 10'unu saydık. Aradaki fark 16 bin azaldı. 29 binden 13 bine düştü. Demek ki bir yüzde 10'unu daha saysak sonuç değişecek. Hele hele yüzde 80 saysak açık ara seçim bizim lehimize dönecek. Bunu bilmek için müneccim olmaya gerek yok. Onun için biz seçim kuruluna müracaat ettik. Şaibeyi ortadan kaldıralım, oyların tamamını sayalım. Böylece herkes hakkına razı olsun. 8,5 milyon oy veren İstanbullu'nun içi rahat olsun diye. Ne yazık ki CHP buna şiddetle karşı çıktı. 5 dakika içinde dilekçe verip bu talebimizi reddettirdiler."Milletin desteğini her zaman yanında gördüğünü belirten Yıldırım, "Biz hakkımız olmayan bir makamın peşinde olmadık. Hamdolsun milletimiz destekledi. Recep Tayyip Erdoğan uygun gördü, görülebilecek makamların hepsini gördüm. Böyle bir takıntım yok. Benim için en yüce makam vatandaşlarımızın gönlündeki makamdır. Mesele makam değil, mesele oy. Oy namustur. Verdiğiniz oyun yerine gidip gitmediğinin sorumlusu biziz. Onun için 31 Mart'ın tek mağduru 8,5 milyon oy veren İstanbullu. Niye bu kadar insanı tekrar sandığa getiriyoruz? Bu insanların planı, işi, gücü var. Maalesef inat yüzünden böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Nitekim olağanüstü itirazın sonucu Yüksek Seçim Kurulu bizim dediğimizi doğruladı. Bütün yolsuzluk ve usulsüzlükleri tek tek tespit etti." ifadelerini kullandı.23 Haziran'da İstanbulluların tekrar sandığa gideceğini anlatan Yıldırım, "1 milyona yakın, benim dünürüm Kastamonulu, İstanbul'da sandığa gidecek. Buradan hısımlarıma soruyorum. 31 Mart'ta eksik kalan işi 23 Haziran'da Kastamonu tamamlayacak mısınız? 31 Mart'ın hesabını soracak mıyız? Hem de öyle bir soralım ki daha gıkları çıkmasın. Kastamonu bunu yapar mı? Elbette yapar. Ben Kastamonuluları tanırım." dedi.Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu dile getiren Yıldırım, "Cumhur ittifakı, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'den oluşuyor. Bir de Millet İttifakı var. Onun da ortaklarını biliyorsunuz. Siyasi hayatım boyunca bir şeye çok dikkat ettim. Benim için siyaset vatandaşa hizmettir. Hizmet yaparken kimsenin kafasının içine, ideolojisine, partisine bakmadım. 'Bizi yaratan Rabbimizin kuludur ve herkes hizmete layıktır' dedim ve bütün milletime hizmet ettim. Türkiye'yi bir baştan bir başa bölünmüş yollarla donattım. Yolları böldük, hayatları, gönülleri birleştirdim. Yolları böleriz ancak Türkiye'yi asla böldürtmeyiz." diye konuştu.Ulaştırma Bakanlığı döneminde Kastamonu'ya önemli yatırımlar yapıldığını belirten Yıldırım, "Ilgaz kış aylarında geçit vermez ve nice canların yok olmasına neden olurdu. Elhamdülillah artık böyle bir sorun yok. 2 tünelle deldik geçtik. Sadece Ilgaz'ı mı, Türkiye'de yaptığımız tünelleri uç uca koyarsanız İstanbul'dan Kastamonu'ya tünel olur. Ama muhalefetin yalanlarının uzunluğu daha fazla. Edirne'den Kars'a kadar gider. Onlarla yarışamayız." dedi.İstanbul'un geleceğinin belirleneceğini ifade eden Yıldırım, "İstanbul Türkiye'nin özeti. 80 vilayetin bir arada yaşadığı adeta bir ebru, rengarenk. Ülkemizin her köşesini, rengini, kokusunu İstanbul'da görebilirsiniz. İstanbul'un zenginliği bu. İşte bu şehrin geleceğinin nasıl olacağına siz karar vereceksiniz. 94 öncesi bir İstanbul mu bizi bekliyor yoksa akıllı şehir İstanbul mu bizi bekliyor. Buna siz karar vereceksiniz. Nasıl bir yönetim anlayışı ortaya koyacağız. İstanbullu seçmenler bize destek verip, güvenini ortaya koyar, şehri yönetme sorumluluğunu verirse elbette bütün demografik yapıya göre çalışma arkadaşlarımızı belirleyeceğiz. Katılımcı yönetimi gerçekleştirmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.Projelerinden bahseden Yıldırım, şunları söyledi:"İstanbullulara dokunan, çeşitli kesimlerin hayatını kolaylaştıran kararlar, müjdelerimiz var. Nedir bunlar? Gençler için bunu daha önce de ilan etim, her ay gençlere 10 GB internet bedava olacak. Müzeler, şehir tiyatroları gençlere ücretsiz olacak. Spor tesisleri gençlere açık ve bedava olacak. Üniversite öğrencilerine aylık ulaşım kartı 40 liraya indi. Biz buna şimdi liseyi bitirmiş ama üniversiteye girememiş gençleri de dahil ediyoruz. Onlar da bu haktan yararlanacak. 950 amatör spor kulübü var. Buralara büyük şehir belediyesi destek veriyor. Bu desteği 10 kat artırıyoruz. Ulaşım benim işim. Türkiye'de hallettim İstanbul'da da hallederim. İstanbul'a ne gerekiyorsa biz yapıyoruz ama İstanbul'a daha yapılacak çok iş var. Onun için az laf çok iş. Taş üstüne taş koyan bir iktidarız. Eser siyaseti yapıyoruz."Programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve partililer katıldı.