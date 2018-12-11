31 Mart, İzmir'in Hak Ettiği Noktaya Doğru Hızla İlerlediği Günlerin Başlangıcı Olacak"

11 Aralık 2018 Salı 11:05



11 Aralık 2018 Salı 11:05

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, yerel seçimin yapılacağı 31 Mart'ın İzmir'in hak ettiği noktaya doğru hızla ilerlediği günlerin başlangıcı olacağını belirtti.AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, haftalık il yönetim kurulu toplantısında konuşan Şengül, İzmir halkının karşısına abartılı söylemlerle değil, ihtiyaçlar doğrultusunda hazırladıkları projelerle çıkacaklarını aktardı.Şengül, İzmir'in gelişmesini sağlamak istediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:"Belediyecilik, sadece proje yapmak değildir. Aynı zamanda halkla sürekli iletişim içinde olmayı ve kenti vatandaşının talepleri doğrultusunda yönetmeyi de gerektirir. AK Parti'li belediyelerin Türkiye genelinde yaptıkları ise zaten bu konuda örnek teşkil etmektedir. İzmir halkı da AK Parti'nin başarılı olacağını ve çok iyi işler yapacağını biliyor, bundan şüphe duymuyor. 31 Mart, İzmir'in hak ettiği noktaya doğru hızla ilerlediği günlerin başlangıcı olacaktır. Bu noktada her zaman kendimiz olacağız. İzmir halkına, inanmadığımız hiçbir şeyi söylemeyeceğiz."Şengül, ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesi noktasında çalışmaların sürdüğünü aktararak, adaletli davranarak İzmir'e en iyi katkıyı sunacak isimleri belirleyeceklerini kaydetti.