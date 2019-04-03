31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri

Kaynak: AA

Muş Belediye Başkanlığı ile Malazgirt Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına HDP'nin yaptığı itiraz reddedildi.Alınan bilgiye göre, HDP'nin Muş ile Malazgirt ilçesinde belediye başkanlığı oylarının yeniden sayılması için verdiği itiraz dilekçeleri görüşülerek, karara bağlandı.Müracaat dosyalarını inceleyen İl Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulu üyeleri itirazları reddetti.Muş'taki bağımsız aday Şerafettin Yatçı'nın seçim sonuçlarına yaptığı itiraz da reddedildi.HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, Muş'ta seçim sonuçlarına yaptıkları itirazın reddedildiğini belirterek, "Arkadaşlarımızın yaptığı itirazlarda çok net verileri seçim kuruluna ifade etmelerine rağmen, belgeleriyle bunu sunmalarına rağmen, HDP'nin yaptığı hiçbir başvuru, itiraz başvurusu kabul edilmemiştir. Hakkımızı her türlü hukuk çerçevesinde Anayasa Mahkemesine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürmek boynumuzun borcudur. Bu anlamda hiç kimsenin bir kuşkusu olmasın." ifadesini kullandı.