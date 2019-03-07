31 Mart Seçimleri İstanbul'un Tarihine Nasıl Yansıyacak?

31 Mart 2019 tarihinde yapılması planlanan yerel seçimler sonrasında yerel yönetimlerde yeni bir dönem başlamış olacak.
Seçim öncesinde bazı yerleşim yerlerinde mevcut belediye başkanlarının aday gösterildiği görülürken bazı noktalarda ise siyasi partiler yeni isimleri aday olarak gösterme kararı aldı.
Yerel seçimler öncesi dikkatle izlenilen yerlerden birisi de 15 milyonluk nüfüsuyla İstanbul
ve İstanbul'un 39. ilçesi... AK Parti
mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
'ı Büyükçekmece
Belediye Başkan Adayı olarak gösterirken, Uysal'ın yerine ise eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ın aday gösterdi. CHP
ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Beylikdüzü
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
ismini tercih etti.
İstanbul'un ilk yerleşim yerlerinden olan ve birçok tarihi eseri sınırları içinde bulunduran tarihi yarımadanın bağlı olduğu Fatih
ilçesi için de AK Parti eski TOKİ Başkanı Ergün Turan
'ı CHP ise Soner Özimer
'i aday gösterdi.
Son dönemde harap hale gelen tarihi eserlerin restorasyonu ve yok olan eski eserlerin yeniden inşası konusunda önemli adımlar atan Fatih Belediyesi
'nin yeni yönetimiyle bu konuda atacağı adımlar da merakla bekleniyor.
Özellikle Bizans döneminden kalan dünyaca ünlü İstanbul surlarının akıbeti de
İstanbul, Emlak
Kaynak: Projemlak