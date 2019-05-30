31 Mart seçimlerini bilen şirketin başkanından çok konuşulacak İstanbul tahmini

31 Mart yerel seçimlerinin 23 Haziran'da yenilenmesi kararının ardından anket şirketleri seçmen kitlenin nabzını yoklamaya devam ediyor.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Gerçekleştirdiği anketlerle 31 Mart sonuçlarına en yakın sonucu ortaya koyan Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 23 Haziran seçimlerine ilişkin de görüşlerini sosyal medyadan paylaştı.

"BEKLENMEYEN BİR FARKLA İMAMOĞLU KAZANACAK"

"23 Haziran için ön gözlemlerim şu şekilde" diyen Özkiraz, "Seçimi beklenmeyen bir fark ile Ekrem İmamoğlu kazanacak" dedi.

SONUCU VİCDANLI SEÇMEN BELİRLEYECEK

Gerekçelerini de sıralayan Özkiraz, sonucu ne kürt seçmen ne de milliyetçi seçmen belirleyecek, seçimi vicdanlı seçmen belirleyecek ifadelerini kullandı.

4-5 PUAN FARK

Muhalif duruştaki herkesin sandığa gideceğini belirten Özkiraz, farkın en az 4-5 puan olacağını söyledi.

BAZI AK PARTİLİLER İMAMOĞLU'NA OY VERECEK

AK Parti'nin 23 Haziran'da sanşını bir kez daha denemek istediğini söyleyen Özkiraz, 31 Mart'ta oy vermeyen ve AK Parti'ye yakın denilen seçmenin hepsi oy kullansa bile, 31 Mart'ta AK Parti'ye veren seçmenlerin bir kısmı Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini, bununda seçimin kaderini belirleyeceğine vurgu yaptı.