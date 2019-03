31 Mart Seçimlerini Tarihi Bir Görev Olarak Görüyoruz"

Kaynak: AA

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan , "31 Mart seçimlerini ülkenin bekası, milletimizin geleceği için bu ülkenin birlik ve bütünlüğü için tarihi bir görev olarak görüyoruz." dedi.Arslan, Aydın Kültür Merkezi'nde düzenlenen temsilciler toplantısında yaptığı konuşmada, taşerona kadro verilmesinin çok önemli olduğunu belirterek bu değişimin ve dönüşümün mimarı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a teşekkür etti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük çalışma hayatı reformunun gerçekleştiğinin altını çizen Arslan, "Bu öyle büyük bir değişimdi ki IMF'nin, Dünya Bankasının, Dünya Ticaret Örgütünün, Avrupa Birliğinin, küresel sermayenin sahipleri tarafından bizim gibi ülkelere dayatılan dayatmalara meydan okumaktı. Bu dünyada gidişata bir meydan okumadır, küresel güçlere bir meydan okumadır." dedi.Yerel seçimlerin önemine de dikkati çeken Arslan, bu seçimlerin referanduma dönüştürülmeye çalışıldığını, " Recep Tayyip Erdoğan kaybetsin de kim gelirse gelsin" zihniyetiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.Ülkenin geleceğini önemsediklerini aktaran Arslan, bu konuda sorumlu davranmak zorunda olduklarını, siyasi görüş ve hayat tarzları ne olursa olsun milli ve yerli bir duruşun ortaya koyulması gerektiğini ifade etti.Yerel seçimlere kadar yoğun programı olduğunu belirten Arslan, şöyle devam etti:"Ben bir belediye başkan adayı değilim, milletvekili de değilim. Bir siyasi parti üyesi de değilim ama ben ülkemi seven bir vatanseverim. O yüzden bu sorumluluklarımızı gerektiği zaman gerektiği yerde yerine getirmek zorundayız. Tıpkı 12 Eylül 'e karşı durduğumuz gibi, 28 Şubat 'a karşı demokrasiden yana yer aldığımız gibi, 2010'da darbelerin karanlığından demokrasinin aydınlığına 'evet' diyerek referandumda 'evet' dediğimiz gibi, tıpkı 27 Nisan e-bildirisine ilk tepkiyi koyduğumuz gibi, tıpkı 15 Temmuz'da hep birlikte sokaklarda demokrasimize, geleceğimize, milli iradeye sahip çıktığımız gibi, tıpkı 2017 referandumunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'evet' dediğimiz gibi. Milli ve ülkemizi ilgilendiren her konuda her meselede Hak-İş'in taraf olduğu yeri belli, istikameti bellidir."Milli ve yerli bir duruşa sahip olduklarını vurgulayan Arslan, "Bu günlük siyasal yaklaşımların, politik söylemlerin, bir kısmı gerçekten bizim için popülizm olan birtakım yaklaşımların ötesinde bir duruştur. Bu duruş yerli ve milli duruştur. Bu duruşun bedelleri olmuştur, mağdurları olmuştur ama hiçbir zaman biz demokrasimizden, özgürlüklerimizden, milli iradenin arkasında durmaktan vazgeçmedik. 31 Mart seçimlerini ülkenin bekası, milletimizin geleceği için bu ülkenin birlik ve bütünlüğü için tarihi bir görev olarak görüyoruz. Bu görevi inşallah hep beraber gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş da bu davanın mazlumların yanında, milletin iktidarda muktedir olduğu bir dava olduğunu söyledi.