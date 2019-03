31 Mart'ta Bir Zaafiyete Uğrarsak, Masum Çocukların Eline Taşı Verirler"

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "31 Mart'ta bir zafiyete uğrarsak, 6 yaşındaki masum çocukların eline taşı verirler. 1 Nisan sabahı eğer bizde bir zafiyet görürlerse, 31 Mart gecesi seçimlerde bir zafiyet görürlerse, valiyi, kaymakamı sokağa çıkarmazlar, itibarlarını altüst ederler. Bunu yaptılar. 7 Haziran sonrası oyları yükselmesine rağmen her yeri yaktılar ve yıktılar." dedi.Soylu, Konya'nın Seydişehir ilçesindeki 15 Temmuz İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ülkenin her noktasında ve ülke sınırlarında büyük gayretle terörle mücadele çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.Terörün ülkeye yaşattığı sıkıntılara rağmen, bazı partilerin, belediye meclis listelerinde PKK'lılara yer verdiklerine işaret eden Soylu, "Önümüzdeki 4,5 yılı bize zehir zıkkım etmek istiyorlar. İstemiyorlar ki Türkiye büyüsün, zenginleşsin, özgürleşsin. İstemiyorlar ki Türkiye, sözü dünyaya hüküm olarak geçen bir ülke haline gelsin. İstedikleri hep el açan, 'acaba bir şey söylersem beni ikaz ederler mi' diyen, ürken, korkan bir Türkiye olsun. Artık böyle bir Türkiye yok. Bugün özgür, hür, bağımsız, yükselen, ayakları üzerinde duran bir Türkiye var. Tarihimizin terörle mücadelede en üstün noktasındayız. Son 30 yılın teröre katılımdaki en düşük sayılar var bugün. Terör örgütünden söküm söküm kaçarak, Türk adaletine teslim oluyorlar. 3 bin 333 teröristi 2 yılda etkisiz hale getirdik. 3 bin 99 barınak, sığınak, mağaralarına girdik, yok ettik, tarumar ettik. 24 Haziran'da Kılıçdaroğlu'na ve CHP'li kardeşlerimize söyledik. 'Bunlara destek vermeyin, ne olursunuz' dedik. 'Bir oy CHP'ye, bir oy HDP'ye' dediler." değerlendirmesinde bulundu."4,5 yılı huzursuz yapmak için yeni bir tezgah kuruyor"Soylu, belediye meclislerine giren PKK'lıların kaosa ve kargaşaya neden olacağını belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu.Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu, önümüzdeki 4,5 yılı huzursuz yapmak için Türkiye'ye yeni bir tezgah kuruyor. Adam mı bulamadılar da PKK'dan hapiste yatan adamı meclis üyesi yapıyorlar? Adam mı bulamadılar da Apo'nun İmralı'dan çıkması için eylem yapan adamı meclis üyesi yapıyorlar İYİ Parti'den, Saadet Partisi'nden? Adam mı bulamadılar da patlayıcı taşıyan adamı meclis üyesi yapıyorlar? Bir sözleşme imzalamışlar, alacaklarını tahsil etmek için." diye konuştu.HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin açıklamalarını değerlendiren Soylu, şöyle konuştu:"Temelli, 'İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da, Aydın'da, Muğla'da, her yerde verilen her oy Cizre'ye, Silopi'ye güç, kuvvet verecek' diyor. Diyor ki 'batıda 'Zillet İttifakı'nın kazanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız' Dün akşam da televizyonda söyledi. 'Ekrem İmamoğlu kazanacaksa İstanbul'u, Ankara kazanacaksa, başka yerler kazanacaksa bizim oylarımızla kazanacaklar, ondan sonra bizi yok sayamazlar'. Demek istiyor ki 'Biz sözleşmeyi imzaladık, altına imzalarımızı attık, alacaklarımızı seçimden sonra tahsil edeceğiz'."Vatandaşın bu tezgaha prim vermemesi gerektiğini vurgulayan Soylu, "Bu ülkeye yıllardır kan kusturuyorlar, yıllardır mağdur etmek istiyorlar. Doğu ve Güneydoğu'yu yoksun bırakmak, ülkemizdeki insanların kafasını karıştırmak istiyorlar. Eğer 13-14 yaşındaki kızları dağa götürüp, Murat Karayılan'la Cemil Bayık'ın masasına meze yapanların burnundan fitil fitil getirmezsek, Allah hesabını sorsun." ifadesini kullandı."6 yaşındaki masum çocukların eline taşı verirler"İçişleri Bakanlığı döneminde sadece Hakkari'ye 30 kez gittiğini ve bölgeyi iyi bildiğini anlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:"31 Mart'ta bir zafiyete uğrarsak, 6 yaşındaki masum çocukların eline taşı verirler. 1 Nisan sabahı eğer bizde bir zafiyet görürlerse, 31 Mart gecesi seçimlerde bir zafiyet görürlerse, valiyi, kaymakamı sokağa çıkarmazlar, itibarlarını altüst ederler. Bunu yaptılar. 7 Haziran sonrası oyları yükselmesine rağmen her yeri yaktılar ve yıktılar. 6-7 Ekim olaylarında yaktılar, yıktılar. Bunları şımartanlar var, Kılıçdaroğlu var, zillet ittifakının diğer üyeleri var, şer ittifakının üyeleri var, Amerika var, Avrupa var. Biz Kandil'in arkasında kimin olduğunu bilmiyor muyuz? Neler yaptıklarını, hangi teknolojik destekleri ortaya koyduklarını bilmiyor muyuz? Hepsini peşin peşin söylüyoruz. Karnımızda laf taşımayız, öteki dünyaya götürmeyiz. Bu millete reva görülenleri söyleyeceğiz."Bakan Soylu, terörle mücadelede önemli yol alındığını vurgulayarak, "Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. DHKP-C'nin Türkiye'deki yöneticileri, eğer Türkiye'deyse ya ölüdür ya da tutukludur. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Terörle mücadelede, asayişte, güvenlikte, uyuşturucuyla mücadelede istim üzerindeyiz. Sizden, güç, kuvvet istiyoruz; memleketimize musallat olanların başını ezmek için, gelecek nesillere musallat olmamaları için, güçlü bir Türkiye için... Tayyip Erdoğan futbolu biliyor, ayağına top yakışıyor değil mi? Şimdi önümüzdeki 4,5 yıl için Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu bir verin de şu Kılıçdaroğlu'nun durduğu kaleye doksandan çaksın." diye konuştu.Türkiye'nin milli araçlarını üretmeye başladığını anımsatan Soylu, "İnsansız hava araçlarına öyle bir yazılım yaptık ki öyle bir aparat yerleştirdik ki Mayıs ayında inşallah başlatıyoruz. Teröristler bir daha dağlarda yürümeyi bırak, kafalarını çıkaramayacak. Hiç merak etmeyin." dedi.Bakan Soylu, Türkiye'nin hem kendi milleti hem de dünyadaki bütün mazlumlar için güçlü olması gerektiğini, bu konuda gayretle çalıştıklarını belirtti."Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını yapıyoruz"Uyuşturucuyla mücadeleye de hız kesmeden devam ettiklerini, vurgulayan Soylu, "57 bin tanesini kodese gönderdik. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını yapıyoruz. 2017 ve 2018'de terör örgütlerinin 10 milyarlık, eski parayla 10 katrilyonluk uyuşturucusuna el koyduk. Hiç merak etmeyin. İstim üzerindeyiz. Uyuşturucuyla nesillerimizi teslim almaya çalışan uyuşturucu satıcılarını da onların patronlarını da yerin yedi kat dibine gömmezsek namerdiz. Siz bize güç, kuvvet verin." ifadesini kullandı.Türkiye'de evden hırsızlıkların yüzde 35 azaldığını, daha da azaltacaklarını anlatan Soylu, sadece PKK'nın, uyuşturucu satıcılarının değil, hırsızların da iflahını kestiklerini bildirdi.Soylu, Konya ve Seydişehir için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini, vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da 31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlardan destek istedi.Yeni Zelanda'daki iki camideki terör saldırısına ilişkin değerlendirme yapan Usta, "Bu tek başına bir caninin işi değil, Avrupa'nın artırdığı ırkçılığın, İslam düşmanlığının, yabancı düşmanlığının bir sonucudur." dedi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da birer konuşma yaparak, 31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlardan destek talep etti.Programa, bazı milletvekilleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.(Bitti)