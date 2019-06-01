AK Parti İzmir
İl Başkanı Kerem Ali Sürekli
, "23 Haziran'a kadar yılmadan, usanmadan Binali Yıldırım
için çalışacağız. İnşallah 31 Mart'ta mağdur edilen Binali Yıldırım, 23 Haziran'da başkan olacak." dedi.
Sürekli, partisinin il binasında gerçekleşen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, İstanbul
seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul'da tüm teşkilatın gece gündüz demeden çalıştığını belirten Sürekli, "Bayram süresince il ve ilçe başkanlıklarımız açık olacak. Herkes eş, dost, akraba ve hemşehri gruplarından aramalar yapacak. 23 Haziran'a kadar yılmadan, usanmadan Binali Yıldırım için çalışacağız. İnşallah 31 Mart'ta mağdur edilen Binali Yıldırım, 23 Haziran'da başkan olacak." diye konuştu.
31 Mart seçimlerinde İstanbul'da sadece geçersiz oyların sayılmasıyla farkın 30 binlerden 12 bin 750'ye indiğini vurgulayan Sürekli, "Eğer hepsi sayılsaydı büyük bir farkla kazanacaktık. Olsun yine de İstanbulluların tercihiyle Binali Yıldırım o koltuğa oturacak." dedi.
Konuşmaların ardından bayramlaşmaya geçildi.
Bayramlaşma programına AK Parti İzmir Milletvekilleri Necip Nasır
, Yaşar Kırkpınar
, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.
Kaynak: AA
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