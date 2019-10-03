"31 Mart seçimlerinde usulsüzlük" davası: 3 şüpheli hakkında 1'er yıl hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart seçimleriyle ilgili başlattığı soruşturmada, "Seçim sonucunu etkileyecek ölçüde usulsüzlük yok" diyerek 10'u ilçe seçim kurulu müdürü olmak üzere 17 kişi hakkında takipsizlik kararı vermişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının takipsizlik kararının ardından İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir dava açıldı.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLAMASI YÖNELTİLDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı 3 şüpheli hakkında "Görevi kötüye kullanma" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istedi.