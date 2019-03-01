31 Mart Türkiye'nin Siyasi İstikrar Seçimidir"

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AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, "15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı'na hep birlikte sahip çıkarak ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa etmeye devam edeceğiz." dedi.Milletvekili Tin, Kale ilçesinde AK Parti teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi, devam eden yatırımlarla ilgili bilgi aldı.AK Parti ailesi olarak Türkiye'nin muasır medeniyet seviyesini yakalaması ve bunun üzerine çıkması için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Tin, şunları kaydetti:"Kurulduğumuz ilk günden beri milletimize beslediğimiz aşkı ve çalışma şevkimizi kaybetmedik. Bu inançla Kale ilçemize de her ne ihtiyaç duyuluyorsa yaptık. Kale bu nedenle bize hep teveccüh gösterdi, vefasını eksik etmedi. Hiçbir zaman yapamayacağımız vaatlerde bulunmadık. Hamaset yapmadık ve milletimizi kandıranlardan asla olmadık. Milletimiz her seçimde bir önceki seçimden daha da güçlü destek vererek bizlere duydukları güveni açıkça ortaya koydular."Tin, belediyeciliği gönül işi olarak gördüklerine işaret etti.Başta Denizli merkez olmak üzere tüm ilçelerde tarih yazdıklarını dile getiren Tin, "Çok şükür bugün bunu milletimizle birlikte başardık. Hemşehrilerimizi yeni bir vizyonla yepyeni projelerle güzel geleceğe taşımak için bilgi, birikim ve tecrübe sahibi kadrolarımız kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. 31 Mart Türkiye'nin siyasi istikrar seçimidir. 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı'na hep birlikte sahip çıkarak ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.