01 Nisan 2019, 12:27
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31 Mart Yerel Seçimleri Sonrası İtiraz Süreci Başladı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından partilerin seçim itiraz süreci başladı.

31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından partilerin seçim itiraz süreci başladı. Partiler, şüpheli buldukları sandıklar için 2 Nisan Salı günü saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itiraz edilebilecek.

İTİRAZLAR 3-4 NİSAN'A KADAR DEĞERLENDİRİLECEK

İlçe seçim kurulları kendilerine yönelik yapılan itirazları 2 gün içinde karara bağlayacak. Bu itirazlar, 3 ve 4 Nisan'a kadar değerlendirilecek. Partiler ilçe seçim kurullarının kararlarına karşı da bir gün içinde itiraz edilebilecek. Bu itiraz da 5 Nisan'da olacak.

YSK Başkanı Sadi Güven

YSK, KESİN SONUÇLARI 11-12-13 NİSAN TARİHLERİNDE AÇIKLAYACAK

İl seçim kurulları da 6- 7 Nisan'da itirazları değerlendirerek karara bağlayacak. Daha sonra partiler 3 gün içerisinde YSK'ya itiraz edebilecek. Yapılan bu itirazları değerlendirecek olan YSK, kesin sonuçları 11-12-13 Nisan tarihlerinde açıklayacak.

Politika
Kaynak: İHA