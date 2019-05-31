31 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantepli futbolculardan şampiyonluk değerlendirmesi

Oğulcan Çağlayan: Süper Lig çok güzel bir kulüp kazandı

"Çok mutlu ve gururluyuz"

"Bu takım çok iyi yerlere gelecek"

Ahmet Kesim: Sşmpiyonluk Gaziantep halkına armağan olsun

"Şampiyonluğun tadını çıkaralım, yeni sezona bakacağız"

A MİLLİ TAKIM

18: 30 A Milli Futbol takımı, Antalya'daki hazırlık kampında çalışmalarını sürdürecek (En az 15 dakika açık)

BASKETBOL

-Tahincioğlu BSL-

19: 00 Anadolu Efes - Galatasaray

Kaynak: DHA