Kocaeli
'nin Karamürsel
ilçesinde, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Karamürsel İlçe Sağlık Müdürlüğü, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü için Karamürsel mahallelerinde dolaşan, ramazan davulcularıyla video klip çekti.
Klipte rol alan ramazan davulcusu, sigaranın zararlarını manilerle dile getirdi. İlçe Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan video beğeni gördü.
Karamürsel İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhan Uğur, Dünya Tütünsüz Günü kapsamında camilerde, kahvehanelerde, büfelerde vatandaşlara ve çarşı esnafına bilgilendirme faaliyetleri yaptıklarını belirtti.
Sigarasız bir dünya için çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Uğur, şunları söyledi:
"Tütün kontrolünde temel amaç, tütün ürünleri tüketiminin başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklar sonucunda ispatlamış olan kullanım yaygınlığını dikkate alarak, tüketimini azaltmak, yeni başlayacakları önlemek ve pasif maruziyeti ortadan kaldırmaktır. Sigara kullanımı, aktif ve pasif sigara içiciliğiyle hastalıklara, sakatlıklara ve ölümlere yol açarak kişi ve toplum sağlığını tehdit etmekte olup mutlaka mücadele edilerek önlenmesi gereken bir halk sağlığı sorunudur.Tütün ve tütün ürünlerinin zararları konusunda farkındalık ve bilinçlendirme yaratılması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle başta okullarda verdiğimiz eğitimler aracılığıyla, çocuklarımız ve gençlerimize, yerel medya aracılığıyla halkımıza yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmaktayız."
Hazırlanan klipte, "Hoş geldin ya şehr-i ramazan şükürler olsun yaradan. Sigaradan kurtulmak için çok güzeldir ramazan. Bereket geldi sofralara paylaşmak güzeldir dostlar. Bozma bu güzelliği, yemekten sonra yakma sigara, bozma ağzının tadını içme şu sigarayı. Her nefeste hastalık var. İçme bırak sigarayı." sözleri yer alıyor.
Kaynak: AA
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