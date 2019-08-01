31 Temmuz 2019 Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u telefonda tebrik etti Tottenham, Bayern Münih'i penaltılarla geçip şampiyon oldu! Son dakika! ABD, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i yaptırım listesine ekledi Gölete giren 3 çocuk hayatını kaybetti Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Fenerbahçe'ye transfer önerisi! Cani babaanne torununu önce elektrik kablosuyla dövdü, daha sonra penseyle etlerini kopardı! ABD medyası: Usame bin Ladin'in oğlu öldürüldü Kesilen elleri 10 saatlik operasyonla dikildi İşte Galatasaray için İstanbul'a gelen Emre Mor'un ilk sözleri! Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri! 2 maçta 11 gol yemişlerdi! Max Kruse'den olay sözler İşte FED kararı sonrası dolarda son durum! Fenerbahçe, Mathias Zanka ile el sıkıştı Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Kolarov kendisini kanıtlamış bir oyuncu Marcelo, Alper Potuk'un yaptığı hareket sonrası şaşkına döndü! ABD Büyükelçiliği duyurdu: Türkiye'ye 4 Chinook helikopteri teslim edildi ABD Merkez Bankası FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Altay Bayındır, Real Madrid maçına damga vurdu! Uçağa binenler hostesi bagaj bölmesinde görünce gözlerine inanamadı Bir kadın cinayeti daha! Ayrılmak isteyen sevgilisini sokak ortasında öldürdü 'Huzur Partisi'nin patentini aldım' diyen iş insanının başvurusu reddedilmiş Duası yüzünden sandalyeyle dövülen imam o anları anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiirin bazı bölümlerinin okunmasının yasaklanması onandı Cüneyt Arkın Kaz Dağları'ndaki ağaçların kesilmesine sert tepki gösterdi: Vatan topraklarını üç kuruşa satan bu vicdansızlar kim? Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, İstanbul'a geldi Salda Gölü Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı HDP'li belediyedeki taciz suçlamasında yeni gelişme: Genel müdür yardımcısı gözaltına alındı Sokakta vahşet! Kız çocuğu, erkek çocuğu boğazından bıçaklayarak öldürdü Hasan Ali Kaldırım'dan sakatlık açıklaması Son dakika! F-35 eğitimi için ABD'de bulunan pilotlar, Türkiye'ye dönüyor Fenerbahçe, Real Madrid'e 5-3 mağlup oldu! Adnan Oktar'ın cezaevindeki yeni görüntüleri ağızları açık bıraktı! Fenerbahçe'nin farklı şekilde Bayern Münih'e yenilmesinin ardından yayınlanan komik videoya beğeni yağdı Yarın sabah Aslan burcunda yeniay gerçekleşecek! İşte en çok etkilenecek burçlar Trabzonspor'dan CAS kararına tepki: Komik bir bahane Marketteki kadının arkasında kendini tatmin eden sapık: Cinsel içerikli filmlerden esinlendim Tuğba Ekinci banyosundan bikinili poz paylaştı Dondurucudaki kutuyu yıllar sonra açan adam, bebek cesedi buldu Ekrem İmamoğlu'ndan tatile çıkmasını eleştirenlere yanıt: Bana tatil de yakışıyor Kayapınar Belediyesinin 17 kişilik işçi alımına 670 kişi başvurdu