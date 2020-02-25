31. Vergi Haftası'nda Vali BİLGİN'e Defterdarlıktan ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Vergi ödemesinin tüm vatandaşlarımızın en önemli ödevlerinden birisi olduğunu ifade ederek, Hazine ve Maliye Bakanlığımızca bu yılki Vergi haftasının "Vergi Güçtür" sloganıyla kutlandığını, tüm vatandaşlarımızın vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirerek ülkemizin gelişmesine katkı sağlamasınındaki önemini belirtti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, başta İl Defterdarımız olmak üzere, kutlama komitesi ile tüm defterdarlık çalışanlarının ve vergisini zamanında ve tam olarak ödeyen vatandaşlarımızın Vergi Haftası'nı kutladı.