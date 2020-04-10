Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

31 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, yol kontrolünde yakalandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kesinleşmiş 31 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan M.A., yol kontrolünde yakalandı.

10.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:52
31 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, yol kontrolünde yakalandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kesinleşmiş 31 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan M.A., yol kontrolünde yakalandı.

Kartepe ilçesinde bulunan polis kontrol noktasında durdurulan bir araçta bulunanlara kimlik kontrolü yapıldı. Kontrol sırasında başkasına ait kimlik veren M.A.'nın 3 ayrı silahla yağma suçundan 31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen M.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kartepe, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Haberler
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Haberler ›› Güncel ››31 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, yol kontrolünde yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:32: Sakarya'da Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor - Haber 19:32: Keşan Belediyesi halk pazarı girişine dezenfeksiyon tüneli kurdu - Haber 19:31: İki kadına taciz şüphelisine 'sosyal mesafe' cezası (2) - Haber 19:30: Başkan Sekmen, kamu bankalarının bölge müdürleriyle toplantı yaptı - Haber 19:30: Samsun'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara 194 bin 490 lira para cezası verildi - Haber 19:00: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi - Haber 15:02: Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü - Magazin 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler