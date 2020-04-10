31 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, yol kontrolünde yakalandı
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kesinleşmiş 31 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan M.A., yol kontrolünde yakalandı.
10.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:52
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kesinleşmiş 31 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan M.A., yol kontrolünde yakalandı.
Kartepe ilçesinde bulunan polis kontrol noktasında durdurulan bir araçta bulunanlara kimlik kontrolü yapıldı. Kontrol sırasında başkasına ait kimlik veren M.A.'nın 3 ayrı silahla yağma suçundan 31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen M.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: DHA