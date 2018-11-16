310 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Atama Kurası Yapıldı

16 Kasım 2018 Cuma 12:26



16 Kasım 2018 Cuma 12:26

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 310 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama kurasının gerçekleştirildiğini ve hak sahiplerinin sonuçlara www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabileceğini açıkladı. Bakan Selçuk, atama kurası gerçekleştirilen 310 kadro içinde mühendis, mimar, biyolog, psikolog, öğretmen, hemşire, veteriner hekim, tekniker, teknisyen, hizmetli, memur ve işçi ünvanlı kadroların bulunduğunu ve atananların 207'sinin erkek, 103'ünün kadın olduğunu duyurdu. Atama tekliflerinin E-uygulama sistemi üzerinden personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapıldığını ifade eden Bakan Selçuk, bu kurumların 17 bakanlık ve bakanlığa bağlı 26 üniversite, 1 mahalli idare, 3 kamu iktisadi teşebbüsü olmak üzere toplam 47 kurum olduğunu açıkladı.MADEN KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN 55 İŞÇİ YAKINININ ATAMA KURASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ"Devletimize ve milletimize alın teriyle hizmet etmiş ve görevlerini ifa ederken yaşamlarını yitirmiş kıymetli işçilerimizin yakınları da bizlere emanettir" diyen Bakan Selçuk, ayrıca 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen maden kazaları sonucunda hayatını kaybeden işçi yakınlarının kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi ünvanlı kadrolarında istihdam edilebilmesine imkan sağladıklarını belirtti. Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahibi olduğu tespit edilen ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilen 55 işçi yakınının atama kurasının gerçekleştirildiğini de duyurdu. İlerleyen dönemlerde de kura işlemlerinin gerçekleştirilmeye devam edeceğini söyleyen Bakan Selçuk, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak sosyal devlet anlayışı ilkemiz doğrultusunda yaşama geçirdiğimiz icraatlarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız ile maden kazası sonucu hayatını kaybeden işçilerimizin yakınlarının atama kurasını gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.(İHA)