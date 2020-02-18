310 TL'nin üzerini gören gram altın, tüm zamanların rekorunu kırdı

Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybederek günü yüzde 0,2 azalışla 307,4 liradan tamamlamıştı.

Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, öğlen saatlerinde yüzde 1'e yakın artışla 310 TL üzerinde işlem görerek yeni bir rekor kırdı. Gram altın saat 15.40 itibariyle 309,7 TL'den, çeyrek altın 507 TL'den, cumhuriyet altını da 2.083 TL`den satılıyor.

'KORONAVİRÜS EKONOMİK ENDİŞELERİ ARTIRIYOR'

Analistler, bugün itibarıyla koronavirüs salgınından dolayı ölenlerin sayısının 1.869'a yükseldiğini belirterek, Apple'ın salgın nedeniyle ilk çeyrekte ciro hedefine ulaşamayacağını bildirmesinin de ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını kaydetti. Çin'deki yeni tip koronavirüsün etkilerinin bugün açıklanacak bazı makroekonomik verilerde gözlemleneceğini, bu nedenle piyasaların karışık bir seyir izlediğini ifade eden analistler, Suriye'deki gelişmelerin de risk algısını görece artırarak altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini söyledi.

'ONS ALTINDA 1.589 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.562 doların destek, 1.589 dolar seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 305-310 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.