"311belediyemizin hizmetlerine tek tıkla ulaşmak mümkün"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bugün, Dijital Türkiye Platformu üzerinden 73 ilimizde bulunan 311 belediyemizin hizmetlerine tek tıkla ulaşmak mümkün hale gelmiştir" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısına katıldı. Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve başarı dileklerini ileterek başlayan Oktay, 31 Mart'ta seçilerek yerelde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya talip olan tüm Belediye Başkanları ve Belediye Meclis üyelerine bir kez daha başarılar diliyorum" diye konuştu. Şehircilik anlamında daima çağın ötesinde olmuş, tarihimizden alınan mirasla çevredeki mekana dair yapılan her hizmetin, kendileri için bir vecd ve gönül meselesi olduğunu belirten Oktay, "Asırlık şehircilik geleneğimizle, şairlere ilham; destanlara mekan olmuş şehirlerimizle bugün modern kentleşmeyi harmanlıyoruz. Toplumsal bir ürün olan şehirlerimizi bizler inşa ediyoruz ama aynı anda şehirler de insanları inşa ediyor. Bu sebeple her zaman şehirlerimizin idaresine, idamesine ve yaşadığımız bölgelerde taş üzerine taş koyacak her bir kişiye büyük önem verdik; vermeye de devam ediyoruz" şeklinde konuştu. Şehirlerin geçmişiyle barışık şekilde geleceği kucaklaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız öncülüğünde yerel yönetim stratejilerini belirlediklerini kaydeden Oktay, bu kapsamda, belediyelerin mali ve kurumsal yapılarının güçlenerek, yerelde ortaya çıkan ihtiyaçların en iyi şekilde karşılanabilmesi için gerekli mevzuat değişikliklerini uygulamaya koyduklarının altını çizdi. Oktay, çarpık kentleşme, gecekondulaşma ve hazine arazilerinin işgali gibi sorunları belediyelerin de destekleriyle büyük oranda kaldırdıklarını söyleyerek, "TOKİ'nin öncülüğünde şehirlerimizi dönüştürerek konutuyla, okulu, ibadethanesi, sosyal alanları ve tüm altyapısıyla kendi kendine yeten yerleşim birimleri kurduk. Nüfusu 150 binin üzerindeki tüm illerimize yönelik başlattığımız büyükşehir uygulamasıyla, belediyeciliğe yeni bir boyut kazandırdık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişimizle birlikte daha vizyoner belediyecilik uygulamalarını ülkemize kazandırmak için Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Yerel Yönetim Politikaları Kurulu'nu oluşturduk" ifadelerini kullandı. Oktay, "2023 yeşil şehir vizyonu" doğrultusunda; vatandaşların nefes alacağı yeşil alanların arttığı bir şehirleşme modelini oluşturdukları bilgisini vererek, "Bu kapsamda şehirlerimizde Millet Bahçelerini çoğaltarak tüm yurtta kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 metrekareye yükseltmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, değer üreten şehirler perspektifimiz ile kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda hayat kalitesini yükselten yaklaşımlar geliştireceğiz" açıklamalarını kaydetti. Belediyelerin yaptığı hizmetin kapsamı ve çeşitliliğinin de giderek artış gösterdiğinin altını çizen Oktay, artık belediyelerin yalnızca yol, su, yeşil alanlar, kanalizasyon, çöp ve temizlik konularıyla ilgilenen yapılar olmadığını ve akıllı şehir teknolojilerinin kullanılması ve sosyokültürel projelerin uygulanması sorumluluğunu da üstlendiklerini söyledi. Dijital dünyanın gereksinimleri doğrultusunda yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasının, ihtiyaç haline geldiğini vurgulayan Oktay, "Bu çerçevede başlattığımız, belediyelerimizin sunduğu hizmetlerin e-devlete entegrasyon süreci başarıyla ilerlemektedir. Bugün, Dijital Türkiye Platformu üzerinden 73 ilimizde bulunan 311 belediyemizin hizmetlerine tek tıkla ulaşmak mümkün hale gelmiştir" ifadelerini kaydetti. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin nezdinde tüm üyeleri, Emine Erdoğan tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesine gösterdiği duyarlılık nedeniyle tebrik eden Oktay, "Türkiye Belediyeler Birliği'nden beklentimiz, Sıfır Atık Projesinde olduğu gibi, geleceğin şehirlerini planlama ve hayata geçirme önerileri çerçevesinde tüm belediyelerimize rehberlik etmesidir.Bu doğrultuda Türkiye Belediyeler Birliği'nin özellikle yerel yönetimlerde yönetişim, saydamlık ve hesap verebilirlik konularına ilişkin daha aktif katkılar sunmasını bekliyoruz" diye konuştu.(Neşra Durmaz - Fatih Erdoğan/İHA)