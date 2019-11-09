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312 Yıllık Gelenek Sivasitti Hatun Caminde Devam Ediyor

Hicri 680 / Miladi 1282 yılında Selçuklu Hükümdarlarından III. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Siva Sitti Hatun tarafından yaptırılan ve tam bir sanat eseri olan Sivasi Hatun Camii'nde 312 yıllık gelenek devam ediyor.

09.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:55312 Yıllık Gelenek Sivasitti Hatun Caminde Devam Ediyor
Hicri 680/ Miladi 1282 yılında Hükümdarlarından III. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Siva Sitti Hatun tarafından yaptırılan ve tam bir sanat eseri olan Sivasi Hatun Camii'nde 312 yıllık gelenek devam ediyor.

312 yıl önce mevlid, bayram, düğün gibi özel günlerde camiye namaz kılmak için gelen vatandaşlara şerbet, süt, ayran ikramında bulunmak için caminin giriş sağ bölümüne yapılan bu çeşme hala bu geleneği devam ettiriliyor. Mevlit kandili olması münasebetiyle Sivasitti Hatun caminde mevlidi şerif okundu, şerbetler hazırlanıp 312 yıl önce yapılmış çeşmeye dolduruldu. Camiye gelen vatandaşlara şerbet ve şeker ikramında bulunuldu.

Sivasi Hatun Cami İmam Hatibi Orhan Köşker; "312 yıldır ecdat öyle, bayramda, seyranda, düğünde, mübarek gecelerde bu tarz etkinliklerde bulunmuş. Biz de elimizden geldiğince ecdadımızı yad etmek istiyoruz. Hem onlara rahmet olsun, 'sevabı olan işleyen gibidir' diyor peygamberimiz (s.a.v). 'Bir yol açan oradan gidenler miktarınca sevap alır' diyor. Peygamber efendimiz diyor ya 'halka hizmet hakka hizmet, hakka hizmet halka hizmet' ümmetimin efendisi ona hizmetkar olandır. Bu geleneği böyle yaşattığımız için Cenabı Allah'a şükürler olsun ki hem burada bu manada görevimizi yapıyoruz, hemde böyle bir geleneğin yaşamasına vesile oluyoruz" dedi. - KAYSERİ

Selçuklu, Güncel

Kaynak: İHA

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