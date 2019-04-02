313 Bin TL Maaşla Dünyayı Gezip Yemek Yiyecek Eleman Aranıyor

İngiliz gıda şirketi Vibrant Vegan Co., görevi dünyayı gezerek yeni vegan tatlar keşfetmek olan bir 'Tat direktörü' aradığını duyurdu. Seçilecek adayın konaklama, seyahat ve yemek ücretlerinin şirket tarafından karşılanacağı ve bunlara ek olarak ise 50 bin euro (313 bin TL) maaş alacağı belirtildi. Tat direktörünün görevinin ise dünya çapında dolaşarak yeni vegan tatlar bulmak olduğu açıklandı.

TÜRKİYE'YE DE UĞRAYACAK

Seçilecek adayın 4 ay boyunca Japonya, Meksika, Çin, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerde dolaşacağı öğrenildi. Adayın aynı zamanda şirket için yeni malzemelerin temini konusunda denizaşırı ortaklıklar kurması gerekeceği için, ağ oluşturma konusunda da başarılı olması gerekecek.

3 YILDAN FAZLA TECRÜBE İSTENİYOR

Başvuracak adayların aynı zamanda gıda sektöründe 3 yıldan fazla bir tecrübeye sahip olması bekleniyor. Vibrant Vegan Co. şirketinin dünya çapında 18 sürdürülebilir bitki bazlı yemeği bulunuyor. Şirket ayrıca, dünyanın dört bir yanındaki savaş bölgelerinde açlık çeken çocuklara yardım eden 'Savaş Çocuğu' organizasyonu ile de yakın çalışma içerisinde bulunuyor.