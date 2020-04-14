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314 Türk vatandaşı Suudi Arabistan'dan Samsun'a getirildi (2)

314 KİŞİ ÇORUM'A ULAŞTISuudi Arabistan'da bulunan 314 Türk vatandaşı, koronavirüs nedeniyle Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsun'a getirildi.

14.04.2020 23:40 | Son Güncelleme: 14.04.2020 23:41
314 Türk vatandaşı Suudi Arabistan'dan Samsun'a getirildi (2)

314 KİŞİ ÇORUM'A ULAŞTI

Suudi Arabistan'da bulunan 314 Türk vatandaşı, koronavirüs nedeniyle Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsun 'a getirildi. Vatandaşlar, yapılan sağlık kontrolünün ardından karantinaya alınacağı Çorum'a geldi. Türk vatandaşları İskilipli Atıf Hoca Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Heyeti burada İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, AFAD İl Müdürü Elvan Kaya ve Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç ve görevliler karşıladı. AFAD görevlileri otobüsleri dezenfekte etti.Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak kişilerin ihtiyaçları, Çorum Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak. Karantina süresince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da destek sağlayacak.


Kaynak: DHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Samsun, Güncel
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