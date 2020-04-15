314 Türk vatandaşı Suudi Arabistan'dan Samsun'a getirildi
Suudi Arabistan'da bulunan 314 Türk vatandaşı, koronavirüs nedeniyle Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsun'a getirildi.
15.04.2020 00:45 | Son Güncelleme: 15.04.2020 00:48
Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak kişilerin ihtiyaçları, Çorum Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak. Karantina süresince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da destek sağlayacak.
Kaynak: DHA
Etiketler: Suudi Arabistan, Samsun, Güncel