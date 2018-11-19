32 Ayrı Suçtan Aranması Bulunan Cezaevi Firarisi Aracın Altında Yakalandı

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:35



19 Kasım 2018 Pazartesi 14:35

İzmir'in Konak ilçesinde, ihbar üzerine bir cezaevi firarisinin evine giden ve ardından kaçması üzerine peşine düşen ekipler, 32 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 40 yıl kesinleşmiş cezası bulunan zanlıyı park halindeki bir aracın altına saklanmış vaziyette yakaladı. Yakalanan şahsın yakınları ise polis aracına taş ve cam şişelerle saldırırken, polis biber gazı ve havaya uyarı ateşi açarak şahısları sakinleştirmeye çalıştı.Olay, geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismini vermek istemeyen ve görevli polis aracını durduran bir şahıs, Murat Mahallesi 2509 Sokak üzerindeki evde cezaevi firarisi bir şahıs olduğunu bildirdi. Bunun üzerine ekipler hemen harekete geçti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı çok sayıda ekip, hemen bölgeye intikal etti. Şüphelinin kaçabilme ihtimali üzerine polis araçları sokak üzerine park edildi ve ekipler yaya olarak eve intikal etti."Ümit kaç Ümit kaç polisler geldi"Kapıyı çalan ekipler, kimliğini gösterdi ve bu sırada hareketli dakikalar yaşandı. Evin içerisinde yaşanan arbedede, "Ümit kaç Ümit kaç polisler geldi" sesleri duyuldu. Bu sırada şahıs, arka pencerenin camını kırdı ve oradan kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, şahsın kaçması üzerine hemen Ümit A.'nın peşine düştü. Yapılan kovalamaca sırasında nefes kesen anlar yaşandı.Aracın altında yakalandıHer yeri didik didik eden polis ekipleri, şahsın 2510 Sokak üzerinde park halinde bulunan bir aracın altında saklanmış olduğunu fark etti. Polisler, hemen Ümit A.'yı yakaladı. Ekipler, şahsı otoya bindireceği anlarda ise Ümit A.'nın yakınları polislere saldırdı ve zanlıyı almaya çalıştı.Öte yandan polisler, şahıslara gazla müdahale etti. Olayı büyüyünce güvenlik güçleri bu kez de havaya uyarı ateşi açtı ve şüpheliyi araca bindirdi. Zanlının araca binmesiyle de yakınların saldırısı devam etti. Polis aracına cam şişe ev taş atan kişiler, polislere zor anlar yaşattı. Ümit A. daha sonra Gültepe Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.Zanlının yapılan üst aramasında ise sahte kimlikler ve ehliyetler bulundu. Ümit A. ise ilk ifadesinde ekiplere her şeyi anlattı. Güvenlik güçleri, UYAP sorgusunda ise gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Cezaevi firarisi zanlının, 'dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' gibi çoğu dolandırıcılık olmak üzere 32 ayrı suçtan aranmasının ve 40 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu görüldü.Şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu. - İZMİR