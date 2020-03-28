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32 bin ton çeltik tohumu dağıtıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Özel İdaresi, Konuralp ve Çilimli'de prinç ekimi yapılan 3 bin dönüm arsaya dikilmek üzere çiftçilere 32 bin ton çeltik tohumu dağıttı.

28.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:00
32 bin ton çeltik tohumu dağıtıldı
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Özel İdaresi, Konuralp ve Çilimli 'de prinç ekimi yapılan 3 bin dönüm arsaya dikilmek üzere çiftçilere 32 bin ton çeltik tohumu dağıttı.

Düzce'de prinç dikiminin arttırılması için yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Düzce İl Özel İdaresi, Konuralp ve Çilimli bölgesinde prinç üretimi yapılan 3 bin dönüm arsa için çiftçilere 32 bin ton çeltik tohumu dağıttı. Çeltik tohumu dağıtımına Düzce İl Tarım Müdürlüğü yetkili, Yüksek Ziraat Mühendisi Recep Yavuz, Çeltik Ekiciler Birliği Başkanı Erdinç Gür'de çiftçilerle bir araya gelerek üretim hakkında bilgiler aldı. Çeltik tohumu alan çiftçiler 3 bin dönüm arsa üzerinde dikimleri gerçekleştirerek, prinç üretimini Düzce'de artırma çalışmalarına destek verecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Konuralp, Çilimli, Çeltik, Düzce, Güncel

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