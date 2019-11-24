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32 mülteci yakalandı

32 mülteci yakalandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği mülteci operasyonunda, 32 kaçak göçmen ile onları kaçırmaya teşebbüs eden bir şüpheli kıskıvrak yakalandı.

24.11.2019 01:57 | Son Güncelleme: 24.11.2019 01:58
32 mülteci yakalandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği mülteci operasyonunda, 32 kaçak göçmen ile onları kaçırmaya teşebbüs eden bir şüpheli kıskıvrak yakalandı.
Olay, gece saatlerinde Muratlı'nın Yurtbekler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Yurtbekler Mahallesi'nde devriye atan Muratlı İlçe ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde; 31'i Pakistan, 1'i ise Bangladeş uyruklu yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen toplam 32 göçmen ele geçirildi. Araç sürücüsü M.A.T. ise gözaltına alınarak Jandarma Karakolu'na götürüldü.
Kimlik tespitleri yapılan göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kayı'daki İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltında bulunan şüpheli M.A.T.'nin ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
32 mülteci yakalandı

Jandarma, Muratlı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA
Haber Videosu : 32 mülteci yakalandı


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