32 saatlik eğitimle girişimci adayı oldular

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasındaki protokol çerçevesinde, bu yılın 5'inci Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verildi.



Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde bu yılın beşinci KOSGEB destekli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, 19-22 Eylül arasında ATSO hizmet binasında gerçekleştirildi. Toplamda 32 saat süren eğitimde girişimci adayları, eğitmen Emre Burak Tağ'ın girişimcilik, devlet destekleri, piyasa ve sektör analizleri gibi başlıklarda verdiği bilgileri tek tek not etti. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini devamsızlık yapmayarak başarıyla tamamlayan girişimci adayları, projelerini ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek için KOSGEB'e başvuracak. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA