32 tonluk kolon vinçten kurtularak işçilerin üzerine düştü...Ölümüne kaçış kamerada
KASTAMONU - Kastamonu
'nun Küre
ilçesinde 32 ton ağırlığında ve 20 metre uzunluğundaki kolon, vinçten kurtularak işçilerin üzerine devrildi. Kolonun düştüğü gören işçiler, son anda kaçarak kurtulma anları güvenlik kamerasına anbean böyle yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden firmasında kurulmakta olan seyyar kurutma filtresi için vinçle kaldırılmakta olan 32 tonluk ağırlığında ve 20 metre uzunluğundaki kolon, direğin askı mapasından kurtularak işçilerin üzerine düştü. Son anda düştüğü fark edilen kolonun üzerlerine geldiğini gören vinç operatörü ve yardımcısı kazadan kıl payı kurtuldu. Çevredeki işçilerin uyarısıyla kaçan vinç operatörü ve yardımcısı, kolonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Büyük bir faciadan dönülen kazada kolonda ve vinçte maddi hasar oluştu.Öte yandan işçilerin kaçışı ise, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde işçilerin uyarısı üzerine vinç operatörü ve yardımcısı, Üzerlerine gelen kolondan kaçmak için koştukları ve son anda altında kalmaktan kurtuldukları görülüyor.
Kaynak: İHA
Küre
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, İşçi
, 3. Sayfa