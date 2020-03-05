32 yaşındaki Uğur, ilk kez doğum günü kutladı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Uğur Tekin'e (32) eğitim gördüğü özel eğitim merkezinde unutamayacağı bir doğum günü düzenlendi. Hayatında ilk kez doğum günü kutlayan Uğur'un mutluluğu gözlerinden okundu.

Akyazı'da bulunan bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim ve fizik tedavi gören zihinsel engelli Uğur Tekin'e, kurum çalışanları ve arkadaşları sürpriz doğum günü hazırladı. Ayrılan özel odayı özenle süsleyen merkez çalışanları daha sonra Uğur Tekin'i odaya çağırdı. Uğur'un mutluluğunu gören merkez çalışanları gözyaşlarını tutamadı. İlk defa doğum günü kutlanan Uğur'un mutluluğu gözlerine yansıdı. Uğur'un pastası ise Akyazı'da yaşayan ve engelli ailelere ücretsiz pasta hazırlayan Şühra Sevindik tarafından yapıldı.

Özel eğitim merkezinin kurucusu Özlem Karaul, "Küçücük bir pastanın mutlu edememeği hiçbir insan yoktur. Ailenin toplumun hassasiyetli olması lazım. Bu çocuklarımızın hayatları zor ne kadar çok şey yapılabilirse o kadar iyi." dedi.

Kızının engeli nedeniyle işinden ayrıldıktan sonra pasta yapmaya başladığını, Uğur için de doğum günü pastası hazırlayan Şühra Sevindik, "Benim en büyük hayallerimden biri pasta yapmaktı. İnsanlara pasta ile dokunabildiğimi düşünüyorum, yüreğine dokunabildiğime düşünüyorum. Nefes aldığım sürece pasta yapacağım." diye konuştu.