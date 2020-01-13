Haberler » Güncel » 32 yıldır ağaçlara şekil verip zurna yapıyor - Haber

32 yıldır ağaçlara şekil verip zurna yapıyor

Tokat'ta yaşayan 42 yaşındaki Oktay Dursun, dedesinden öğrendiği zurna yapımını 32 yıldır sürdürüyor.

13.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:2632 yıldır ağaçlara şekil verip zurna yapıyor
'ta yaşayan 42 yaşındaki Oktay Dursun, dedesinden öğrendiği zurna yapımını 32 yıldır sürdürüyor.
Evli ve 3 çocuk babası Oktay Dursun, 10 yaşında okuldan sonra atölyesine gittiği zurna ustası dedesi Duran Atılgan'a yardım etmeye başladı.



Çıraklık ve kalfalık dönemini dedesinin yanında geçiren Dursun, 2002 yılında dedesinin vefatının ardından işin başına geçti.
Dursun, zurna ustalığını, dedesinden sonra ailesinin üçüncü temsilcisi olarak sürdürüyor.
Düğün ve eğlencelerde davulla birlikte önemli yer tutan zurnanın çalınması kadar yapımı da oldukça zahmetli bir iş.
Oktay Dursun, Tokat yöresine ait telli zurna için erik ağacından parça kestikten sonra kuruması için iki yıl kadar bekletiyor.
Ardından zurna ebadında kestiği parçayı bir yıl daha bekleten Dursun, bir zurnaya 3 gün emek harcıyor.
Dursun, yaptığı zurnaları yurdun dört bir yanına ve gurbetçiler aracılığıyla yurt dışına gönderiyor.
"Telli Tokat zurnasını erik ağacından yapıyorum"
Oktay Dursun, AA muhabirine, başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine el yapımı zurnaları gönderdiğini söyledi.
Ustası dedesinin de bu mesleği babasından öğrendiğini anlatan Dursun, zurna yapmanın sevgi, sabır ve emek gerektirdiğini vurguladı.
İyi bir zurnanın kaliteli ve iyi kurutulmuş ağaçtan yapıldığını anlatan Dursun, şöyle devam etti:

"Telli Tokat zurnasını kesinlikle erik ağacından yapıyorum. Diğer yörelerin zurnalarını ise talebe göre kayısı, dut ağacından da yapıyorum. Türkiye'nin en zor modeli, Tokat telli zurnasıdır. Telli zurna gerek teli gerekse ses oktavı, işçiliği ile ayrı bir ustalık istiyor. Tokat'ta telli zurnayı sadece ben yapıyorum. Türkiye'de zaten 7-8 zurna ustası var. Onların da tarzları ve yaptıkları işler farklı."
Her yörenin kültürüne göre kişiye özel el yapımı zurna yaptığını dile getiren Dursun, "Talebe göre yılda ortalama 50 telli zurna olmak üzere diğer modellerle 300-350 arasında zurna yapıyorum. Yurt dışındaki gurbetçilerimiz vasıtasıyla Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, Avustralya gibi pek çok ülkeye gönderiyorum hatta Kenya'dan bile zurna siparişi alıyorum." diye konuştu.
Zurnaların fiyatının 150 ile 2 bin lira arasında değiştiğini belirten Dursun, ürettiği zurnaların, Türkiye'nin bazı ünlü sanatçılarının arkasındaki orkestralarda kullanıldığını kaydetti.

Türkiye, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:08  Tire'de musiki konseri - Haber
12:08  Osmaniye'de bir kişi arazide ölü bulundu - Haber
12:07  Enerji ekipleri, zorlu kış şartlarında görev başında - Haber
12:03  Başkan Kocamani, Ağasarlılar'a konuk oldu - Haber
12:03  Eski lastikler hayvanlara barınak oluyor - Haber
11:40  Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Haber
11:23  7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Haber
10:25  Korku evinde yapılan evlilik teklifi, ilginç görüntülere sahne oldu - Haber
09:31  Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi - Haber
09:23  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel gözaltına alındı - Haber
13.01.2020 12:12:39