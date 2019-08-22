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320 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince sahillerde gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 320 düzensiz göçmen yakalandı.

22.08.2019 12:10
320 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince sahillerde gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 320 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin 9 ayrı bölgesine operasyon düzenledi.
Koruoba, Korubaşı, Gülpınar ve Bademli sahillerindeki çalışmalarda yakalanan, aralarında kadınlar ile çocukların da bulunduğu Afganistan, Filistin, Suriye, Eritre, Irak uyruklu 320 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bu kişilerin, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.
Ayrıca, yabancı uyrukluların yasa dışı geçişlerini organize ettikleri öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
320 düzensiz göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Jandarma, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

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