320 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi
Adana'da piyasa değeri 80 bin lira olan 320 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.
15.07.2020 09:07 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:01
Adana'da piyasa değeri 80 bin lira olan 320 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Kente yüksek miktarda gümrük kaçağı tütün getirildiği bilgisine ulaşan ekipler, kent girişinde önlem aldı. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu çıkışında şüphelenilerek durdurulan bir hafif ticari araçta yapılan aramada, piyasa değeri 80 bin lira olan 320 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Aracın sürücüsü operasyon kapsamında gözaltına alındı. - ADANA
Kaynak: İHA
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