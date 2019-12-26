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320 sporcu, 40 idareci ve antrenör Kdz. Ereğli'ye geliyor

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Yıldız Kızlar-Erkekler Grup Müsabakaları Kdz. Ereğli ve Alaplı ilçelerinde yapılacak.

26.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:08 320 sporcu, 40 idareci ve antrenör Kdz. Ereğli'ye geliyor
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Yıldız Kızlar-Erkekler Grup Müsabakaları Kdz. Ereğli ve ilçelerinde yapılacak.

Kdz. Ereğli Gençlik İlçe Müdürlüğü 2019 -2020 Eğitim Öğretim Yılı Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Yıldız Kızlar- Erkekler Grup Müsabakalarının Kdz. Ereğli ve Alaplı ilçelerinde gerçekleşeceğini bildirdi. 27 Aralık Cuma günü saat 10.30'da Ereğli Spor Salonu'nda açılış töreni ile başlayacak müsabakalar 29 Aralık'ta sona erecek. Erkek müsabakalarının Kdz. Ereğli, kız müsabakalarının ise Alaplı Meslek Yüksek Okulu'nda yapılacağı ifade edildi. Açıklamada müsabakalara Samsun, Bolu, Düzce, Amasya, Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük ve Zonguldak olmak üzere toplam 10 ilden 10'u kız,10'u erkek 20 il karması ile 20 idareci, 20 antrenör ve 320 sporcu katılacağı belirtildi. - ZONGULDAK

Alaplı, Spor

Kaynak: İHA

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