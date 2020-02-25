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33 su saati çalıp, tanesini 20 liradan satan dayı-yeğen yakalandı

SAMSUN'da, 6 ayda 30 ayrı adresten 33 su saati çalan Furkan Y. (31) ile yeğeni Doğukan Y. (22) yakalandı.

25.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:4533 su saati çalıp, tanesini 20 liradan satan dayı-yeğen yakalandı

SAMSUN'da, 6 ayda 30 ayrı adresten 33 su saati çalan Furkan Y. (31) ile yeğeni Doğukan Y. (22) yakalandı. Dayı-yeğenin bir evin su saatini çaldıkları anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, farklı adreslerden su saatlerinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı yerlerdeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Furkan Y.  ile yeğeni Doğukan Y.  olduğunu belirledi. 6 ayda 30 adresten 33 su saati çaldıkları saptanan dayı-yeğen Yenidoğan Mahallesi'ndeki evlerinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, çalıntı su saatlerinin bir kısmını buldu.

Su saatlerini 20 TL'ye sattıkları belirlenen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

İki şüphelinin bir evin su saatini kırarak çaldıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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