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33. Taşköprü Sarımsak Festivali, Kıraç konseriyle tamamlandı

33. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali, Anadolu Rock'un sevilen sesi Kıraç konseriyle tamamlandı.

19.08.2019 15:15 33. Taşköprü Sarımsak Festivali, Kıraç konseriyle tamamlandı
33. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali, Anadolu Rock'un sevilen sesi Kıraç konseriyle tamamlandı.

33. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nin kapanış programı Tarihi Köprübaşı Festival alanında Kıraç konseri ile yapıldı. Sahneye çıktığı andan itibaren seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla Taşköprülü müzikseverleri coşturan Kıraç'a zaman zaman izleyiciler de eşlik etti. Kapanış konserlerine sinema sanatçısı Cihan Ünal da katıldı. Festivalin kapanış programında ünlü sanatçı Kıraç'a Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve sinema sanatçısı Cihan Ünal teşekkür plaketi, Taşköprü Spor forması ve sarımsaktan örülmüş taç takdim etti. Sarımsaktan örülmüş tacı kafasına takan Kıraç objektiflere poz verdi.

Dört günde 15 bin izleyicinin katıldığı 33. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali, Kıraç konseri ve plaketlerin takdim edilmesinin ardından havai fişek gösterisi ile sona erdi. - KASTAMONU

Köprübaşı, Taşköprü, Magazin

Kaynak: İHA

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