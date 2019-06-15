15.06.2019 09:01
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33. Uluslararası İzmir Festivali'nde Leyla Gencer belgeseli

33. Uluslararası İzmir Festivali

33. Uluslararası İzmir Festivali, "La Diva Turca: Leyla Gencer" adlı belgeselin gösterimiyle sürecek.

33. Uluslararası İzmir Festivali, "La Diva Turca: Leyla Gencer" adlı belgeselin gösterimiyle sürecek.
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'ndan (İKSEV) yapılan yazılı açıklamaya göre, yapımcılığını İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV), yönetmenliğini Selçuk Metin'in üstlendiği, metnini ve senaryosunu gazeteci ve yazar Zeynep Oral'ın yazdığı "La Diva Turca: Leyla Gencer" belgeselinin İzmir'deki ilk gösterimi 17 Haziran'da Elhamra Sahnesi'nde yapılacak.
Festival, İKSEV tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı'nın katkıları, Eczacıbaşı Topluluğunun ana sponsorluğu, Portekiz Büyükelçiliği, İzmir Goethe Enstitüsü ve İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile düzenleniyor.
Kaynak: AA
Bülent Ersoy, Leyla Gencer, İzmir, Kültür Sanat

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