33. Uluslararası İzmir Festivali'nde unutulmaz Flamenko Gecesi

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV), Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı'nın katkıları, Eczacıbaşı Holding'in ana sponsorluğu, Portekiz Büyükelçiliği, İzmir Goethe Enstitüsü ve İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile düzenlediği 33. Uluslararası İzmir Festivali'nde dün gece AASSM'de unutulmaz bir Flamenko gecesi yaşandı.

Fransız besteci Georges Bizet'nin konusunu ProsperMérimée'in Carmen adlı kısa romanından alan dört perdelik operasına konu olan Carmen efsanesi 33. Uluslararası İzmir Festivali'nde özüne döndü. Müzikleri; Georges Bizet, Daniel Yagüe, José Nieto, Juan Amaya, José Galván,Ramón Perelló, ve Ródenas'a, koreografisi Juan Manuel Prieto'ya ait eserde Carmen'i Almudena Roca, Don José'yi eserin koreografı Juan Manuel Prieto, Boğa Güreşcisi'ni Alejandro Cerdâ canlandırdı. Şarkıcı Esther Lora Romero en az dansçılar kadar ilgi topladı. Toplam 2 saat süren gösteriden sonra bütün salonun ayakta alkışladığı ekip dans gösterilerinde sık rastlanmayan şekilde bis yaptı son sahneyi tekrar oynadı.

33. Uluslararası İzmir Festivali 11 Haziran 2019 Salı günü AASSM'de yapılacak "Aşkın ve Tutkunun Müziği Fado – Ana Lains" Konseri ile devam edecek.

Kaynak: Bültenler