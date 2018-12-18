33 Yaşındaki 3 Çocuk Annesinin Azmi Örnek Oluyor

33 yaşındaki 3 çocuk annesi Melek Akoğlu, her sabah 51 kilometre uzaklıktaki Dikilitaş
köyünden Niğde
merkeze gelerek yumurta satıyor. Genç
kadın, azmiyle yaşıtlarına örnek oluyor.
Eşiyle Dikilitaş köyünden otobüsle Niğde'ye gelen Melek Akoğlu, devlet dairelerini tek tek gezerek yumurta satıyor. Günlük 15 koli çift sarılı yumurta üretimi yapan örnek kadın, günlük 300 TL yumurta parası kazanıyor. İşini severek yaptığını söyleyen Akoğlu, 450 tavukla başladığı çiftliğini 2 bine çıkarmayı hedefliyor.
33 yaşında ve 3 çocuk annesi olan Melek Akoğlu, "Sabah
5'de kalkıyorum. Köyden Niğde'ye geliyorum. Akşama kadar paketlediğim yumurtalarımı satıyorum. Kar
kış demeden günlük 15 koli satıyorum. Devlet dairelerinde memur olanlar satın alıyor. Günlük 300 TL civarında gelirim oluyor. 450 adet tavuğum var. Hedefim 2 bin tavuk. Yem girdileri yüksek durumda. Devletimizden yem desteği bekliyorum" dedi.
"Köyünüzü terk etmeyin"
Köyde yaşayanlara, şehre göç etmemeleri uyarısında bulunan Akoğlu, "Hayvancılık yapılır, tavukçuluk yapılır, her şey yapma imkanı var köy yerinde. Onun için insanlarımızın şehirlere bina görevlisi olarak gitmesine karşıyım. Ben mücadele ettim. Mücadelemi kazandım. Tarım müdürlüğü arkamızda durdu destek oldu. Ben cesaretimden dolayı daha büyük işler yapmak istiyorum. Bununla yetinmek istemiyorum. Hedefim köy yerinde örnek bir kadın olmak. Bütün gençlere örnek olmak istiyorum. Herkesin yapa bileceği basit bir iş bu" diye konuştu. - NİĞDE
Kaynak: İHA