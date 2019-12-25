Haberler » Güncel » 335 sokak hayvanı sahiplenildi - Haber

335 sokak hayvanı sahiplenildi

Sokak Hayvanları Bakım Merkezi'ndeki 335 sokak hayvanı sahiplenildi.

25.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:39 335 sokak hayvanı sahiplenildi
Sokak Hayvanları Bakım Merkezi'ndeki 335 sokak hayvanı sahiplenildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı'nı gezerek incelemelerde bulundu. Sokak Hayvanları Bakım Merkezi içerisinde yapılan çalışmalar ve verilen hizmetlerle ilgili kısa bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu merkezimizde sokak hayvanlarına yönelik olarak bakım, tedavi ve rehabilite hizmetleri veteriner hekimi arkadaşlarımız tarafından büyük bir titizlikle verilmektedir. Barınağımız sokak hayvanlarına yönelik güzel çalışmalar yürütmektedir. Yıl içerisinde merkezimize gelen 1433 sokak hayvanının tedavileri ve aşıları yapılarak kısırlaştırılmışlardır.

Merkezimizde bulunan personellerimiz özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedirler. Hayvan Barınağımız; yapılan bütün çalışmaları ve hayvanların tedavileri sırasında bulundukları ortamların temizliği, hijyen ve düzeni ile örnek olacak bir merkez. Bölgemize örnek olacak olan bu merkezimiz sokak hayvanlarına yönelik yapmış olduğu çalışmalarda önemli mesafeler kat etmiştir" dedi.

Başkan Gürkan ayrıca, "Büyükşehir Belediyesi olarak başıboş olarak doğaya bırakılan tek tırnaklı at, katır, eşek gibi büyükbaş hayvanların da yine Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı içerisinde gerekli bakım ve tedavileri yapılmaktadır. Bu hayvanlarla ilgili olarak yeni kapalı bir alanın oluşturulmasına yönelik olarak ilgili arkadaşlarımızla gerekli fikir alışverişinde bulunduk. İleri aşamada bu hayvanların rehabilite edilebileceği kapalı alanların oluşturulması noktasında çalışmalar yürütülecektir" şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan Sokak Hayvanlarının bu merkezde sahiplendirildiğini de belirterek, "Bu merkezimiz aynı zamanda hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımıza da yardımcı olmaktadır. Yıl içerisinde 335 hayvan sahiplendirilmiş olup, hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımızın merkeze müracaat ederek istedikleri hayvanı sahiplenebilirler" diye konuştu. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:30   Bakanlıktan Adana'da selden etkilenenlere destek - Haber
15:30   Tunus Cumhurbaşkanı: "Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat iki ülke arasındaki sınırları... - Haber
15:28   Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
15:24   Kırsaldaki gençlere girişimcilik - Haber
15:23   Ağrı'da özel İnciDent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açıldı - Haber
15:02   Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Haber
14:20   Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem - Haber
14:16   Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Haber
13:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
25.12.2019 15:30:58