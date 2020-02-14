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34 ayrı suçtan aranan hırsızlık zanlısı kadın yakalandı

Kırıkkale'de hakkında kesinlemiş 29 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ayrıca 34 ayrı hırsızlık suçundan aranan kadın gizlendiği bir evde yakalandı.

14.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:4134 ayrı suçtan aranan hırsızlık zanlısı kadın yakalandı
'de hakkında kesinlemiş 29 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ayrıca 34 ayrı hırsızlık suçundan aranan kadın gizlendiği bir evde yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, 34 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 29 yıl 4 ay hapis cezası bulunan B.P. (37) isimli kadın merkez ilçeye bağlı Kimeski Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edildi. Sabah saatlerinde polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı ortak operasyon sonucu B.P., saklandığı evde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edilen zanlı tutuklandı. - KIRIKKALE

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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