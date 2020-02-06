34 ildeki ihale yolsuzluğu operasyonunda şüphelilerden 40'ı adliyede

ADANA merkezli 34 ilde düzenlenen operasyonda 26 farklı ilin üniversite, hastane ve kantininde açılan ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 151 kişiden 40'ı, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen bir şebeke deşifre edildi. Soruşturma kapsamında şebeke üyesi olduğu ileri sürülen 10'u kamu görevlisi, 168 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, 4 Şubat'ta 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında 10 kamu görevlisi ve kadınların bulunduğu 151 kişi gözaltına alındı.

Liderliğini Derviş B.'nin yaptığı şebekenin Türkiye genelinde 26 ilde üniversite, hastane ve kantinlerde ihaleye fesat karıştırarak, 48 olayda devleti 90 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi. Emniyete götürülen 151 kişiden sorgusu tamamlanan 40 kişi adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin sorgusu ise sürüyor.