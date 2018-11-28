34. İsedak Toplantısı

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:18



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:18

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, bölgesel iş birliği çerçevelerinin yoğunlaştırıldığını ve güçlendirildiğini belirterek, "Bunun amacı da mevcut beşeri ve fiziksel altyapı eksikliklerinin ortadan kaldırılmasıdır. Bu kapsamda birçok İİT kuruluşunun faaliyetlerinin, özellikle İİT içi ticaret, lojistik ve altyapının geliştirilmesine odaklandığını belirtmek gerekir. Bunun nihai amacı da İİT içi entegrasyonun teşvik edilmesi, mal ve hizmetler sektöründe sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesidir." dedi.Useymin, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 34. Toplantısı'nın açılış oturumundaki konuşmasında, 2004'ten bu yana istikrarlı bir artış kaydeden İİT içi ticaretin, önceki yıllara göre neredeyse yüzde 20 azaldığını, 2016'daki toplam ticaret hacminden de görüleceği üzere bu konudan çıkarılabilecek çok ders olduğunu dile getirdi.Ticaret finansmanı operasyonlarının artmaya devam ettiğini görmekten ve İİT içi yatırımların ticaret ve finans sektörlerinde de yoğunlaşmasından memnun olduğunu ifade eden Useymin, İİT altyapı geliştirme ve bölgesel iş birliği politikasının geliştirilmesinin üye devletlerden istenen ilgiyi gördüğünü söyledi.Useymin, "Bölgesel iş birliği çerçeveleri yoğunlaştırıldı ve güçlendirildi. Bunun amacı da mevcut beşeri ve fiziksel altyapı eksikliklerinin ortadan kaldırılmasıdır. Bu kapsamda birçok İİT kuruluşunun faaliyetlerinin, özellikle İİT içi ticaret, lojistik ve altyapının geliştirilmesine odaklandığını belirtmek gerekir. Bunun nihai amacı da İİT içi entegrasyonun teşvik edilmesi, mal ve hizmetler sektöründe sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesidir." diye konuştu."Afrika'nın kalkınması özel programı" ve "Orta Asya özel programı" bünyesinde ticaret, ulaştırma, enerji ve tarım sektörlerinde önemli projeler yapıldığını anlatan Useymin, bu kapsamdaki diğer faaliyetler arasında Afrika Ticaret Köprüsü, Kazakistan-Türkmenistan-İran Demiryolu'nun yer aldığına değindi.Useymin, "Ticaret ve yatırım projelerinin, mevcut kalkınma paradigmasının ortadan kaldırılmasında önceliklendirilmesi gerektiği ortadadır. İİT bölgesinin ötesine gençlerin göç etmesinin giderek arttığını görüyoruz ve bunların yol açtığı mevcut krizlerin de azaltılmasında ticaret ve yatırım projelerinin önceliklendirilmesinin yardımı olacaktır." dedi.İİT'nin ilgili beşeri ve kalkınma yardımlarının, krizden etkilenen İİT ülkelerine verildiğini kaydeden Useymin, bunun sürdürülebilir ve bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.Useymin, özel sektörün de harekete geçirilmesiyle pozitif bir sonuç elde edilebildiğini, bunda İslam ticaret, sanayi ve ziraat odalarının katkısı olduğunu vurgulayarak, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin, İİT'nin vasıflı iş gücünün karşılıklı tanınması anlaşmasının, karşılıklı insan gücü değişimi anlaşmasının ve iş gücü piyasası stratejisinin hazırlanmasında önemli rol oynadığını anlattı.Üye devletlerin İİT'nin farklı faaliyetlerini desteklediği için teşekkür eden Useymin, İİT'nin ekonomik anlaşmalarının üye devletlerin çabaları sayesinde imzalandığını ve parlamentolarında onaylandığını kaydetti.