28 Kasım 2018, 12:39
»»

34. İsedak Toplantısı

34. İsedak Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daimi başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 34. Toplantısı'nın açılış oturumunun ardından aile fotoğrafı çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daimi başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 34. Toplantısı'nın açılış oturumunun ardından aile fotoğrafı çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının açılış konuşmasını yaptı ve açılış oturumunu yönetti.

Oturumun tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin ve üye ülke temsilcilerinin katılımıyla aile fotoğrafı çekildi.

Erdoğan, fotoğraf çekimi öncesi katılımcılarla selamlaşarak sohbet etti. İslam İşbirliği Teşkilatı,Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:39