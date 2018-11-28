34. İsedak Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daimi başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 34. Toplantısı'nın açılış oturumunun ardından aile fotoğrafı çekildi.<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının açılış konuşmasını yaptı ve açılış oturumunu yönetti.<br><br>Oturumun tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin ve üye ülke temsilcilerinin katılımıyla aile fotoğrafı çekildi.<br><br>Erdoğan, fotoğraf çekimi öncesi katılımcılarla selamlaşarak sohbet etti.