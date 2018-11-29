34. İsedak Toplantısı

29 Kasım 2018 Perşembe 14:38



29 Kasım 2018 Perşembe 14:38

İslami Kalkınma Bankası'nın (IDB) iştiraki Uluslararası İslam Ticaret Finans Kurumu (ITFC) Üst Yöneticisi Hani Salem Sonbol, "Özelleşmiş bazı kurum-kuruluşlarda ticaretin teşvik edilmesi ve kolaylaştırılması konularında yardıma ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Özellikle Malezya ve Türkiye gibi daha ileri seviyedeki ülkelerin diğer ülkelere yardımcı olabilmeleri konusunda gerekli tedbirleri alıyoruz." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daimi başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 34. Toplantısı'nın son gününde "Ticaretin Kolaylaştırılmasında Özel Sektör Katılımı" paneli gerçekleştirildi.ITFC Üst Yöneticisi Sonbol, panelde yaptığı konuşmada, ticaretin sınırlar ötesine taşınması konusunda yüksek maliyetin karşılarına çıkan en önemli sorunlardan biri olduğunu vurgulayarak, "IDB grubu içerisinde ticaretin kolaylaştırılması konusu en önemli alanlardan biri olarak görüldü. Ticaretin teşvik edilmesi, ticaretin finansmanı gibi konuların yanında oldukça önemli bir husus olarak karşımıza çıktı." ifadelerini kullandı.ITFC'nin, 2008 yılında kurulduktan sonra daha odaklı bir şekilde ticaretin kolaylaştırılması çalışmalarına yoğunlaştıklarını belirten Sonbol, özellikle birtakım finansman programları yardımıyla üye devletlere kamu-özel sektörün katılımı ile daha iyi ticaret alanları sağlanabilmesi anlamında girişimlerde bulunduklarını kaydetti.Sonbol, 2017 yılı başı itibarıyla ticaret finansmanının tek başına yeterli bir araç olmadığını, bütün bu hedefler doğrultusunda İİT üyesi ülkeler arasındaki ticaret hacminin artırılması anlamında başka komponentlere de eğilmeleri gerektiğini, kapasitenin artırılması yoluyla üye devletlerin ticari kuruluşlarla olan ilişkilerini kuvvetlendirmek üzere ticaret hacmini artırmaya çalıştıklarını ifade etti."Ticaretin kadınlara yönelik olarak kolaylaştırılması çalışmalarımız bulunuyor"Hani Salem Sonbol, üye devletlerin yüzleştiği birçok sorun bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:"57 üye devletten bahsediyoruz. Tabii ki karşılaşılan sorunlar ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Her birinin farklı kapasiteleri bulunuyor. Bazen büyük ölçekli programlar ile mali ve kamu kurum-kuruluşlarının modernizasyonu gerekebiliyor. Özelleşmiş bazı kurum-kuruluşlarda ticaretin teşvik edilmesi ve kolaylaştırılması konularında yardıma ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Özellikle Malezya ve Türkiye gibi daha ileri seviyedeki ülkelerin diğer ülkelere yardımcı olabilmeleri konusunda gerekli tedbirleri alıyoruz. Mesela eğitimler, kapasite arttırımı ve danışmanlık faaliyetleri gibi faaliyetler yürütüyoruz.Bazı ülkelerin beşeri sermaye kapasitelerinin arttırılmasına ihtiyaç var. Buna yönelik olarak eğitim programları düzenliyoruz. Kamu kuruluşlarını da bu sürece dahil ederek görünürlüğü arttırmak istiyoruz. Örnek verecek olursak, ticaretin kadınlara yönelik olarak kolaylaştırılması çalışmalarımız bulunuyor."